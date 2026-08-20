Resmî Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik personeli için dövme kuralı değişti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile beraber personele yönelik kurallarda önemli düzenlemelere gidildi. Başlıca öne çıkan maddeler şunlar:

Faaliyet Kıyafetlerinde Koordinasyon: İcra edilecek faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayan birimler; günlük kıyafet, tören, davet, kolluk üniforması, eğitim kıyafeti veya sivil/spor kıyafet gibi tercihleri resmi emirle ya da iletişim araçlarıyla personele duyurabilecek.

Net Dövme Kısıtlaması: Personelin vücudunun belirli bölgelerine dövme yaptırması kesin olarak yasmlandı. Yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun, el parmak uçlarından dirseklere kadar olan kollar ve dizden itibaren etek ile görünebilecek bölgelerde dövme bulundurulamayacak.