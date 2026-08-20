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Resmî Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik personeli için dövme kuralı değişti

20.08.2026 - 09:59Güncellenme Tarihi:
Müberra Gören / Muhabir
Müberra Gören / Muhabir

Kaynak: Müberra Gören - Gazetevatan.com

Resmî Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik personeli için dövme kuralı değişti

Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin kıyafet düzenlemeleri ve dövme yasaklarına ilişkin detaylar netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte faaliyet kıyafetlerinden dövme kısıtlamalarına kadar birçok kural güncellendi.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile beraber personele yönelik kurallarda önemli düzenlemelere gidildi. Başlıca öne çıkan maddeler şunlar:

  • Faaliyet Kıyafetlerinde Koordinasyon: İcra edilecek faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayan birimler; günlük kıyafet, tören, davet, kolluk üniforması, eğitim kıyafeti veya sivil/spor kıyafet gibi tercihleri resmi emirle ya da iletişim araçlarıyla personele duyurabilecek.

  • Net Dövme Kısıtlaması: Personelin vücudunun belirli bölgelerine dövme yaptırması kesin olarak yasmlandı. Yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun, el parmak uçlarından dirseklere kadar olan kollar ve dizden itibaren etek ile görünebilecek bölgelerde dövme bulundurulamayacak.

  • Ekler Yenilendi: Yönetmeliğin kıyafet şemaları ve detaylarını içeren Ek-1'den Ek-10'a kadar olan tüm ekleri güncellenerek yeniden düzenlendi.

 

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayımlandığı an itibarıyla geçerlilik kazanan bu yeni yönetmelik hükümleri, İçişleri Bakanı tarafından yürütülecek.

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