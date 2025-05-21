Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan çok sert sözler: Naci Görür'ün 1999'dan bu yana söylediği hiçbir senaryo çıkmadı

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında, İstanbul’da dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem masaya yatırıldı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy telefonla katıldığı yayında yine yüreklere su serpti. Bu depremin hiçbir tehlike arz etmediğini söyleyen Üşümezsoy, eleştiri oklarını da deprem konusunda kritik ve korkutan açıklamalar yapan Prof. Dr. Naci Görür’e yöneltti.

“NACİ GÖRÜR’ÜN BUGÜNE KADAR HANGİ DEDİĞİ ÇIKTI?”

İşte o önemli açıklamalar:

“23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 30 km uzunluğunda bir fay parçasını kırdı. Bu fay, Silivri açıklarından başlayıp Kumburgaz açıklarına kadar uzanıyor ve burada sona eriyor. Bu kırılmada yaklaşık 300 km²’lik bir alan, 10 km derinliğe kadar, 30 cm kadar yer değiştirdi. Sonrasında meydana gelen 4.0 ve 5.0 büyüklüğündeki depremler, bu kırılmanın uç noktalarındaki artçı sarsıntılardır. Bu artçılar, büyük deprem sonrası kırılmayan küçük yama bölgelerde olur. Kumburgaz ile Küçükçekmece arasında ikinci bir fay olduğunu savunuyor. Eğer orada aktif bir fay olsaydı, kırılma sonrası Avcılar, Ambarlı, Yakuplu gibi bölgelerde artçılar olurdu ama olmadı. Silivri-Yeşilköy-Adalar hattına da stres aktarılmadı. Bu da, 6.2’lik depremin bölgedeki tüm stresi boşalttığını gösteriyor.”

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“7 VE ÜZERİ DEPREM ÜRETECEK FAY YOK”

Prof. Dr. Naci Görür İstanbul’da 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem bekliyor ancak Prof Dr. Şener Üşümezsoy’a bu şiddette bir deprem üretecek fay olmadığını savunuyordu. “2019’da olan 5.7’lik deprem öncüydü” diyenlere karşı çıkan Üşümezsoy’a göre, 6.2’lik son deprem beklenen kırılmayı gerçekleştirdi ve fay hattı üzerindeki stres bitti.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Naci Görür'ün 1999'dan bu yana söylediği hiçbir senaryo çıkmadı, 7-7.5 dediler, olmadı” diyerek açıklamalarına güvenilemeyeceğini de savunuyor.