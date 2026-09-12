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Polislere hakaret eden sanal medya ünlüsü Semih Varol gözaltına alındı

12.09.2026 - 21:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL, (DHA)

Polislere hakaret eden sanal medya ünlüsü Semih Varol gözaltına alındı

Sanal medyada yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sanal medya ünlüsü Semih Varol, gözaltına alındı.

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Sanal medyada yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sanal medya ünlüsü Semih Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

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Varol hakkında; 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan işlem başlatıldı. Gözaltına alınan Varol’un, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edileceği öğrenildi.(DHA)

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