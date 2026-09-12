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Otomobil karşı şeride geçti 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

12.09.2026 - 22:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA)

Otomobil karşı şeride geçti 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Kaza, D-400 kara yolunun Şahin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarsus istikametine seyir halinde olan F.Y. (37) yönetimindeki 33 ANT 311 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı şeride geçti. Otomobil, Adana istikametine ilerleyen Y.S. (44) idaresindeki 01 BDG 464 plakalı araçla çarpıştı.

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Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan sürücüler Y.S. ve F.Y. ile H.Y. (39), E.Y. (61), E.Y. (15) ve 1 yaşındaki A.Y. yaralandı. Kazada 6 yaşındaki E.Y. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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