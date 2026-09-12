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GündemKilis'in 'horoz karası'nda hasat başladı! Kurutulan üzümler Türkiye'nin her yerine gönderiliyor
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Kilis'in 'horoz karası'nda hasat başladı! Kurutulan üzümler Türkiye'nin her yerine gönderiliyor

12.09.2026 - 22:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KİLİS (AA)

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kentte 113 bin dekar alanda sofralık ve kurutmalık üzüm yetiştiriliyor.

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1Kilis'in 'horoz karası'nda hasat başladı! Kurutulan üzümler Türkiye'nin her yerine gönderiliyor

Kentte sabah başlayan üzüm hasadı, öğle saatlerinde sona eriyor.

2Kilis'in 'horoz karası'nda hasat başladı! Kurutulan üzümler Türkiye'nin her yerine gönderiliyor

Merkeze bağlı Kocabeyli köyünde üretim yapan Mehmet Çelebi, AA muhabirine, ürünü yaş ve kuru olarak piyasaya sürdüklerini söyledi.

3Kilis'in 'horoz karası'nda hasat başladı! Kurutulan üzümler Türkiye'nin her yerine gönderiliyor

Çelebi, 57 dönümde yaklaşık 150 ton yaş, 50 ton kuru üzüm rekoltesi beklediklerini ifade ederek, "Hasadımız başladı.

4Kilis'in 'horoz karası'nda hasat başladı! Kurutulan üzümler Türkiye'nin her yerine gönderiliyor

Bu yıl rekolte, iklim şartları ve yağışların fazla olması nedeniyle yüksek. Rekolteden memnunuz. Çiftçiler olarak her şartta üretime devam ediyoruz. Tüm çiftçilere hayırlı bir sezon olmasını diliyorum." dedi.

5Kilis'in 'horoz karası'nda hasat başladı! Kurutulan üzümler Türkiye'nin her yerine gönderiliyor

Mehmet Çelebi, kurutulan üzümleri çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine gönderdiklerini bildirdi.

6Kilis'in 'horoz karası'nda hasat başladı! Kurutulan üzümler Türkiye'nin her yerine gönderiliyor

 

 

 

7Kilis'in 'horoz karası'nda hasat başladı! Kurutulan üzümler Türkiye'nin her yerine gönderiliyor

 

 

 

8Kilis'in 'horoz karası'nda hasat başladı! Kurutulan üzümler Türkiye'nin her yerine gönderiliyor

 

 

 

9Kilis'in 'horoz karası'nda hasat başladı! Kurutulan üzümler Türkiye'nin her yerine gönderiliyor

 

 

 

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