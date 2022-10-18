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Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile ilgili teklif TBMM’de

AK Parti milletvekillerinin, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

18.10.2022 - 23:03 | | İHA
Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile ilgili teklif TBMM’de

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve 70 AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle, polis akademisi bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulacak. Silah ruhsatlarına ve bulundurmaya ilişkin hükümler içeriyor. Şehit anne, baba, eş ve çocuklarına intikal eden silah ruhsatlarında süre kaydı aranmayacak.

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