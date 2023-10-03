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Polis memuru silah kazası sonucu şehit oldu! Emniyet'ten açıklama geldi

Bitlis'te görev yapan polis memuru Ertuğrul Kırık, görev sırasında silah kazası sonucu hayatını kaybetti.

03.10.2023 - 08:29 | | DHA
Polis memuru silah kazası sonucu şehit oldu! Emniyet'ten açıklama geldi

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ertuğrul Kırık, görev yaptığı şubede, silah kazası sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Kırık, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kırık, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Polis memuru Ertuğrul Kırık, 02.10.2023 günü görev esnasında meydana gelen kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit polis memuru Ertuğrul Kırık’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

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Evli ve 1 çoçuk babası olan polis memuru Kırık, bugün Bitlis Polis Akademisi Polis Eğitim Merkezi'nde (POMEM) düzenlenecek olan törenn ardından memleketi Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kandilli beldesinin Ortabahçe köyüne uğurlanacak.

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