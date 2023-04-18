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Polis, araçlara zarar veren şüphelinin evine gitti, babasını öldürdüğü ortaya çıktı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde park halindeki araçlara zarar verdiği belirlenen Mahmut Soyer (30) hakkında işlem yapmak için evine giden polis, şüphelinin babası Naim Soyer'i (60) bıçaklanarak öldürülmüş buldu. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Mahmut Soyer, tutuklandı.

18.04.2023 - 15:50 |
Polis, araçlara zarar veren şüphelinin evine gitti, babasını öldürdüğü ortaya çıktı

Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde park halindeki araçlara zarar verildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin Mahmut Soyer olduğunu saptadı. Soyer'in evine giden ekipler babası Naim Soyer'i bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Ekipler, Mahmut Soyer’i ara sokaklarda kaçarken yakaladı. Naim Soyer'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Soyer, Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Mahmut Soyer ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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