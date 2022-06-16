GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemPiyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit oldu! MSB acı haberi duyurdu
HaberlerGündem Haberleri Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit oldu! MSB acı haberi duyurdu
ABONE OL

Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit oldu! MSB acı haberi duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, terör örgütü mensuplarınca üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

16.06.2022 - 11:31 | | DHA
Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit oldu! MSB acı haberi duyurdu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 Haziran 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit oldu MSB acı haberi duyurdu

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 16 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.

GÜNCEL HABERLER

Meksika'da kaplan dehşeti! Bakıcısını öldürdü

Meksika'da kaplan dehşeti! Bakıcısını öldürdü

VakıfBank ve Halkbank resmen duyurdu! Paralar hesaplara aktarılacak, en az 1.000 TL... Son gün 22 Haziran, kupon ve anapara ödemeleri...

VakıfBank ve Halkbank resmen duyurdu! Paralar hesaplara aktarılacak, en az 1.000 TL... Son gün 22 Haziran, kupon ve anapara ödemeleri...

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı