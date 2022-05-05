MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man Ãœniversitesi Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler FakÃ¼ltesi Ä°ktisat BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸrencisi PÄ±nar GÃ¼ltekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda 5 gÃ¼n sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski sevgilisi Cemal Metin AvcÄ±, Ã§Ä±kan kavgada GÃ¼ltekin'i boÄŸarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, cesedini baÄŸ evindeki varile koyup yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¼zerine de beton dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ itiraf etti. AvcÄ±'nÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi yerde bulunan varilde, GÃ¼ltekin'in kÄ±smen yanmÄ±ÅŸ cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin AvcÄ±, 'canavarca hisle ve eziyet Ã§ektirerek Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hakimlikÃ§e tutuklandÄ±.Â AvcÄ±'nÄ±n kardeÅŸi Mertcan AvcÄ±'nÄ±n telefon sinyallerinden aÄŸabeyiyle aynÄ± zamanda baÄŸ evinde olduÄŸu tespit edildi. Tutuklanan Mertcan AvcÄ±, daha sonra yapÄ±lan itiraz Ã¼zerineÂ adli kontrol tedbiri konularak tahliye edildi.Â

ACILI ANNEDEN DURUÅžMADA HAKARETÂ

TÃ¼rkiye'de gÃ¼ndem olan vahÅŸi cinayetle ilgili MuÄŸla 3'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde geÃ§en 14 Åžubatta gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n 10uncu duruÅŸmasÄ±naÂ Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ile katÄ±lan Cemal Metin AvcÄ±ya, acÄ±lÄ± anneÂ Åžefika GÃ¼ltekin, "Seni Ã¶ldÃ¼receÄŸim, Ã¶ldÃ¼receÄŸim kÃ¶pek. Sen niye orada konuÅŸuyorsun kÃ¶pek diyerek hakarette bulunup, tehdit etti. Bu ifadeler duruÅŸma tutanaÄŸÄ±nda da yer aldÄ±.Â

Ä°DDÄ°ANAME HAZIRLANDI

PÄ±nar GÃ¼ltekinin annesi Åžefika GÃ¼ltekin'in sÃ¶ylediÄŸi bu sÃ¶zler Ã¼zerineÂ hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±. Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Sevcan Erciyas tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, Åžefika GÃ¼ltekinin eyleminin duruÅŸma tutanaÄŸÄ± ile doÄŸrulandÄ±ÄŸÄ±, olayÄ±n duruÅŸma salonunda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi, Cemal Metin AvcÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼pheliden ÅŸikayetÃ§i olduÄŸu bilgisi yer aldÄ±.Â

4 YILÂ 4 AY HAPÄ°S CEZASI Ä°STENDÄ°

Ä°ddianamede, anne GÃ¼ltekinin alÄ±nan ifadesinde, PÄ±narÄ± Ã¶ldÃ¼rmesinin psikolojik etkileri nedeniyle sÃ¶ylediklerini hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ettiÄŸi bilgisi yer aldÄ±. Ancak; taraflar arasÄ±nda uzlaÅŸmanÄ±n saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±, ÅŸÃ¼phelinin Ã¼zerine atÄ±lÄ± suÃ§larÄ± iÅŸlediÄŸi hususunda kamu davasÄ± aÃ§mayÄ± gerektirir nitelikte olduÄŸuna dikkat Ã§ekilen iddianamede Åžefika GÃ¼ltekin'in 4 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

MuÄŸla 1. Asliye Ceza Mahkemesince savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianame kabul edilerek, duruÅŸmanÄ±n 10 Ekim tarihinde gÃ¶rÃ¼lmesine karar verildi.Â

AV. EPÃ–ZDEMÄ°R: MANÄ°DAR VE DÃœÅžÃœNDÃœRÃœCÃœDÃœR

GÃ¼ltekin ailesinin avukatÄ± Rezan EpÃ¶zdemir, "KÄ±zlarÄ± hunharca katledilmiÅŸ ailenin hak arama mÃ¼cadelesi karÅŸÄ±sÄ±nda 2 yÄ±ldÄ±r dosya ve deliller ortadayken, faillere gerekli cezayÄ± veremeyen yargÄ±nÄ±n acÄ±lÄ± bir annenin duruÅŸmada sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zler Ã¼zerine bu kadar hÄ±zlÄ± reaksiyon gÃ¶sterip, Åžefika GÃ¼ltekin hakkÄ±nda kamu davasÄ± aÃ§masÄ±, manidar ve dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼dÃ¼r. Bu durum kamu vicdanÄ±nÄ± rahatsÄ±z etmektedir. Hukuki sÃ¼recin takipÃ§isi olacaÄŸÄ±z dedi.Â