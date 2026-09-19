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Erzincan’da sağanak yağışla şimşekler geceyi aydınlattı

19.09.2026 - 01:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZİNCAN (İHA)

Erzincan’da sağanak yağışla şimşekler geceyi aydınlattı

Erzincan’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte peş peşe çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Erzincan’da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte çakan şimşekler, kentin birçok noktasından görüldü.

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Uzun bir aranın ardından etkili olan yağış vatandaşları serinletirken, gök gürültüsüyle birlikte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şimşeklerin oluşturduğu görüntüler, kentte görsel şölen oluşturdu.

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Ortaya çıkan manzarayı kaydetmek isteyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bölge Erzincan genelinde havanın parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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