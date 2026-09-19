4 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu
19.09.2026 - 01:17Güncellenme Tarihi:
Malatya’da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Yangın, 23.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Güz Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Durumun fark edilmesinin ardından yapılan ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.