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4 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

19.09.2026 - 01:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MALATYA (İHA)

4 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Malatya’da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, 23.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Güz Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Durumun fark edilmesinin ardından yapılan ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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