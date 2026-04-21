GündemPendik'te korku dolu anlar! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
HaberlerGündem Haberleri Pendik'te korku dolu anlar! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Pendik'te korku dolu anlar! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

21.04.2026 - 13:19Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Pendik'te korku dolu anlar! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İstanbul Pendik’te bir plazanın giriş katındaki ev tekstili atölyesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

İstanbul Pendik Esenyalı Mahallesi Uygar Sokak'ta bir plazanın giriş katında ev tekstili üretimi yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yoğun dumanın binanın üst katlarına yayılması nedeniyle mahsur kalanları tahliye etmek için çalışma yaptı.

MAHSUR KALDILAR

Ekipler, plazanın çatısına çıkan vatandaşları itfaiye merdiveniyle kurtardı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar olay yerindeki ambulanslarda tedavi edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Atölyede soğutma çalışması yapılıyor.

