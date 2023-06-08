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Pendik'te kaybolan 12 yaşındaki çocuk 1253 kilometre uzaklıkta bulundu

Pendik'te kaybolan 12 yaşındaki S.E., Şanlıurfa'da bulundu. Emniyet tarafından muhafaza altına alınan S.E. ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

08.06.2023 - 23:43 | | DHA
Pendik'te kaybolan 12 yaşındaki çocuk 1253 kilometre uzaklıkta bulundu

Pendik'ten geçtiğimiz cumartesi günü bakkala gitmek için evden çıkan 12 yaşındaki S.E.'den bir daha haber alınamadı. Ailesi ve polis tarafından her yerde aranan S.E. bugün öğle saatlerinde Şanlıurfa'da bulundu. S.E.'nin kaybolması ve Şanlıurfa'ya nasıl gittiğiyle ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ederken, S.E.'nin koruma altına alındığı ve ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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