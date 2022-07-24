Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki apartmanÄ±n Ã§atÄ± katÄ±nda uyuÅŸturucu madde yetiÅŸtirildiÄŸi ihbarÄ± alan polis ekipleri, 21 Temmuz PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 12.30 sÄ±ralarÄ±nda baskÄ±n dÃ¼zenledi. Operasyonda S.Y. (35) ve S.Y. (33) isimli kardeÅŸler yakalandÄ±. YapÄ±lan aramalarda 26,9 gram kurutulmuÅŸ Hint keneviri, 16 kÃ¶k Hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 2 cep telefonu, uyuÅŸturucu madde ticaretinden elde edildiÄŸi deÄŸerlendirilen 1045 TL, 1 kurusÄ±kÄ± tabanca, 1 ÅŸarjÃ¶r ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼phelilerin Ã§ok sayÄ±da suÃ§ kayÄ±tlarÄ±nÄ±n olduÄŸu belirlendi. S.Y. (35) isimli ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda 'Kullanmak iÃ§in uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde satÄ±n almak, kabul etmek, bulundurmak' suÃ§undan 2 yÄ±l 1 ay kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± olduÄŸu tespit edildi. ÅžÃ¼pheliler 'UyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde imal etmek ve ticaretini yapmak' suÃ§undan, mahkemeye sevk edildi. S.Y. (33) hakkÄ±nda adli kontrol hÃ¼kÃ¼mleri uygulanÄ±rken, kardeÅŸi S.Y. (35) tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

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