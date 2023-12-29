Pek çok ülke Google’ı anlaşmaya zorladı, sıra Türkiye’de! Uzman avukat: Yasal çerçevede ele almak artık şart

Dünyada dijitalleşme ile bilgiye ulaşmak da herkes için çok daha kolay hale geldi. Bu kolaylaşma, dijital mecralardaki içerik üreticileri için pek çok sorunu da beraberinde getirdi. Bunların en büyüğü ise şüphesiz korsan. Günümüzde dünyadaki birçok ülke dijital hakların korunmasına yönelik kanunlar kabul edilirken, Google gibi dev teknoloji şirketleri de içerik üreticilerine telif hakkı ödemek durumunda bırakılıyor.

Son olarak Kanada ile anlaşarak yıllık 74 milyon dolarlık telif ödeyecek olan Google, anlaşma yapmadığı ülkelerde telifli içerikleri kullanmayı sürdürüyor. Bu korsan kullanımlardan mağdur olan en büyük ülkelerden biri de ülkemiz Türkiye. Uzman isimler uzun süredir yapılacak bir düzenleme ile Google gibi şirketlerin telif hakkı ödemesi yapmasının gerektiğini dillendiriyor.

Başta AB ülkeleri olmak üzere Avustralya ve Kanada gibi birçok ülke Google ve META'ya karşı telif yasalarını hayata geçirerek internet haber siteleri başta olmak üzere birçok dijital yayıncıya telif hakkı getirdi.

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Çıkarılan yasalar sonrası masaya oturmak zorunda bırakılan Google ve META, yayıncılara telif ücreti ödemeyi kabul etti. Türkiye'de Dijital Telif Yasası'nın henüz hayata geçmemiş olması nedeniyle Google başta olmak üzere arama motorları yayıncılara telif ödemesi yapmıyor.

YAYMAN: DİJİTAL TELİF, KIRMIZI ÇİZGİMİZ

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamalarda Türkiye’de de dijital telif yasası ile ilgili düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Yayman şu ifadeleri kullandı:

Bu konuda maalesef bir düzenleme eksikliği var. Google ile görüşmelerimiz devam ediyor. TBMM’ye çağırdık dinledik. Yeni dönemde en önemli gündem konularımızdan biri dijital telif yasasının hazırlanması. Telif hakları kanunumuz eskimiştir. Üzerinden 70 yıl geçmiş olan bir kanundan bahsediyoruz. Bunun yeniden düzenlenmesi konusunda toplumsal bir ihtiyaç var. Bu konuda emek üreten, içerik üreten insanların ihtiyaçları var. Biz TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

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Brüksel'de, Londra'da, Paris'te ne varsa Google hangi anlaşmaya bağlı kalıyorsa Ankara'da da onu istiyoruz. Bu kırmızı çizgimiz. Google'ın çifte standart yapmasını istemiyoruz. Dijital telif için masaya oturmasını istiyoruz. Geçen dönemde bu konuşuldu, ancak araya deprem girdi.

PEK ÇOK ÜLKE GOOGLE’I ANLAŞMAYA ZORLADI

Konu ile ilgili Posta'dan Ömer Faruk Ekinci 'ye açıklamalarda bulunan Avukat Arabulucu Tuğba Güzel Karlıdağ, Google gibi teknoloji devlerinin içerik üreticilerine telif ödemesi adına Türkiye’nin harekete geçerek hukuki bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Yaşanan telif sorununun dünya genelinde bir problem olduğunu dile getiren Karlıdağ, “AB, Kanada ve Avustralya gibi bölgelerde belirli sistemler oturtuldu ve bu teknoloji devlerini bağlayacak telif yasaları kabul edildi. Bu şekilde telif ödemek zorunda bırakıldı” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin böyle bir hukuki düzenleme yapmasının ardından Google ile anlaşmaya varılamadığı senaryoya örnek olarak Fransa’yı gösteren Karlıdağ, “Google, Fransa ile başlangıçta masaya oturmadı ve telif ödemeyi reddetti. Fransa’nın düzenlenen yeni telif kanununa göre çıkan tazminat miktarı ise 200 milyon euroyu aşkın çıkınca masaya oturarak anlaşmayı imzalamak zorunda kaldı” dedi.

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GÜNÜMÜZDEKİ KANUN DİJİTALLEŞMEYE UYGUN DEĞİL

Avukat Karlıdağ, Türkiye’de halihazırda bulunan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun dijital çağ için uygun olmadığını ve burada bir güncelleme yapılması gerektiğini söyleyerek, “Telif hakkı ihlalinden korunma için, başka seçenekler dillendirilse de bu durumu yasal çerçevede ele almak artık şart” ifadelerini kullandı.

SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇACAK

Anlaşmanın sağlanması halinde ise Dijital içerik üreticileri, yeni bir yasayla Google'dan telif ödemeleri almaya başlayacak. Bu durumun içerik üreticilerinin gelirlerini artıracağına dikkat çeken Karlıdağ, dijital medya alanında büyüme ve gelişme yaşanacağını söyledi.