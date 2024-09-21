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Pegasus duyurdu! Beyrut seferleri iptal edildi

İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırılarının arttırmasının ardından Pegasus Havayolları yarın Beyrut’a yapacağı seferlerini iptal etti.

21.09.2024 - 08:04 |
Pegasus duyurdu! Beyrut seferleri iptal edildi

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının arttırması nedeniyle uçuş güvenliğinde aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Saldırılar nedeniyle bazı uçaklar Beyrut Havalimanı’na iniş yapamayarak çevre havalimanlarına yönlendirdi.

Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Pegasus Havayolları’nın yarın bu ülkeye yapacağı seferleri iptal ettiğini açıkladı. Havayolu şirketi uzun zamandır bu ülkeye sadece gündüz uçuşları gerçekleştiriyordu.

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