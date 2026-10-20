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Otomobil evin bahçesine uçarak ters döndü

20.10.2026 - 20:45Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: SİİRT (İHA)

Otomobil evin bahçesine uçarak ters döndü

Siirt’in Kurtalan ilçesinde evin bahçesine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, ilçede 28 RF 783 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evine bahçesine düştü. Ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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