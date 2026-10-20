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Uludağ yolunda devrilen vinç paniğe neden oldu

20.10.2026 - 20:35Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: BURSA (İHA)

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Bursa Uludağ yolunda devrilen vinç paniğe neden oldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Uludağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan vinç devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Vinç sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrolünün ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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