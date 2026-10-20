Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemOtomobil ile ticari araç çarpıştı 3 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Otomobil ile ticari araç çarpıştı 3 kişi yaralandı

Otomobil ile ticari araç çarpıştı 3 kişi yaralandı

20.10.2026 - 20:14Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaynak: BİNGÖL (İHA)

Otomobil ile ticari araç çarpıştı 3 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Bingöl-Erzurum kara yolu Elmalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABER

Bakan Kurum, Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in iddialarını yalanladı
Bakan Kurum, Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in iddialarını yalanladı

İhbar üzerine bölgeye UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardınan ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABER

55 kişi üretiyor, 56 kilo rekolte veriyor! Bunu almaya para yetmiyor
55 kişi üretiyor, 56 kilo rekolte veriyor! Bunu almaya para yetmiyor

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Otomobil evin bahçesine uçarak ters döndü
#Gündem

Otomobil evin bahçesine uçarak ters döndü

Uludağ yolunda devrilen vinç paniğe neden oldu
#Gündem

Uludağ yolunda devrilen vinç paniğe neden oldu

Cizre'de feci kaza: Dolmuş çocuklara çarptı 1 kişi hayatını kaybetti
#Gündem

Cizre'de feci kaza: Dolmuş çocuklara çarptı 1 kişi hayatını kaybetti