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Bakan Kurum, Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in iddialarını yalanladı

20.10.2026 - 20:00Güncellenme Tarihi:
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakan Kurum, Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in iddialarını yalanladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, grup toplantısında kendisini eleştiren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Ayazağa'daki projeye ilişkin açıklamalarını yalanladı. Bakan Kurum, "Ayazağa'daki acılar üzerinden siyaset yapıyorsun ama söylediğin her şey yalan" dedi.

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Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özgür Bey, Ayazağa'daki acılar üzerinden siyaset yapıyorsun ama söylediğin her şey yalan! Hem İBB'nin projeye ortak olduğundan haberin yok, hem de belediyelerinizin sorumluluklarından" ifadelerini kullandı.

'İBB PROJEYE DOĞRUDAN ORTAKTIR'

Ayazağa'daki projeye ilişkin açıklamasını sürdüren Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Ayazağa'da 'dereye imar izni verildi' dediğiniz proje, Sarıyer Belediyesi'nin teklifiyle, 2022'de İBB'nin onayıyla hayata geçmiştir. Bu projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4 bin 4 metrekare inşaat alan payı vardır. Yani İBB projeye doğrudan ortaktır. Bakanlığımızın sürece dahil olmasının tek nedeni de Sarıyer Belediyesi'nin inşaat ruhsatı sürecini uzatması nedeniyle mağdur olan 950 hak sahibinin sorununun çözülmesi içindir. Ayrıca bölgedeki derenin ıslahı, dere üzerindeki yapıların yıkılması tamamen belediyelerin sorumluluğundadır. Tavsiyem, bir şeyi açıklamadan önce ilgililerine sorun, sonra böyle komik duruma düşüyorsunuz. Ha sordunuz da yine de algı için bu iftiraları atıyorsanız; açık açık söyleyelim; boşuna uğraşmayın! Belediyelerinizdeki iş bilmezliklerini, yolsuzluklarını bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz!"

Bakan Kurum, Yeni Parti Genel Başkanı Özelin iddialarını yalanladı

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