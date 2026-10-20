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Sakarya'da alüminyum fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı

20.10.2026 - 21:09Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Serhat YILMAZ/AKYAZI(Sakarya),(DHA)

Sakarya'da alüminyum fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı, 1'i ağır 2 işçi yaralandı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

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Olay, saat 18.40 sıralarında Akyazı ilçesinde bulunan alüminyum fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın dökümhane bölümünde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

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Fabrikadan yükselen alevler üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 2 işçi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan işçi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer işçi ise Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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