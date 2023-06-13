Patlamada şehit olan işçiler, son yolculuğuna uğurlandı

Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda 10 Haziran'da meydana gelen patlamada işçiler Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem, Ahmet Ünal ve Fırat Elverir, şehit oldu. 5 işçi için bugün çalıştıkları fabrikada tören düzenlendi. Basına kapalı gerçekleşen törenin ardından, Fırat Elverir'in cenazesi Mamak, Ahmet Ünal'ın cenazesi Sincan ilçesine gönderildi.

Mehmet Kutlu, İhsan Küçükerdem ve İbrahim Özdemir için ise Elmadağ ilçesinde Seğmenler Meydanı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Vasip Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, şehitlerin aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenazede işçilerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Türk bayraklarına sarılı işçilerin tabutlarına sarılan yakınlarını polisler teselli etmeye çalıştı. Mehmet Kutlu'nun kızı Burcu Kutlu, babasının tabutuna sarılıp, öperek gözyaşı döktü. Öğle kılınan cenaze namazlarının ardından işçiler için helallik istendi. İşçilerin cenazeleri, daha sonra gözyaşları arasında Elmadağ Şehitliği'nde toprağa verildi.