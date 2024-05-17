Para çeken turistlere yardım etme bahanesiyle dolandırdılar! Yapılan operasyonla kıs kıvrak yakalandılar

İstanbul'un turistik bölgelerinde bankamatik önlerinde meydana gelen hırsızlık ve dolandırıcılık olayları üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Polis, mağdur ifadelerinin ardından güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelilerin suç işledikleri anların görüntülendiğini belirledi.

"SABAH BANKA ŞUBESİNDEN ALIRSINIZ"

Görüntülerde, ATM'lerden kredi kartı ile para çekmek isteyen turistlerin yanına yardım etme bahanesiyle yaklaşan şüphelilerin el çabukluğu ile kredi kartlarını çaldıkları görüldü. Mağdurlara "makine kartınızı yuttu. Şimdi gidin sabah banka şubesinden geri alırsınız" diyen şüphelilerin, onların ayrılmasının ardından post makineleriyle kartlardan milyonlarca liralık harcama yaptıkları tespit edildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada kamera görüntülerinin takibi sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Mazlum Y. (28), Fırat Y. (34) ve Mehmet A. (31) gözaltına alındı. Şüphelilerin 8 ayrı olayın failleri oldukları iddia edilirken, daha önceden de suç kayıtları olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet A. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.