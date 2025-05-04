AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı: Böyle bir saldırı asla kabul edilemez

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: BÖYLE BİR SALDIRI ASLA KABUL EDİLEMEZ

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CNN Türk ekranlarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı değerlendirdi. ''Saldırıyı lanetliyoruz, böyle bir saldırı asla kabul edilemez" dedi. Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ifadelerinden öne çıkanlar şöyle;

"Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bunun üzüntüsünü yaşarken Sayın Özgür Özel'e dönül saldırı gerçekleşmesi çok üzüntü verici. Bu saldırıyı partimiz adına lanetliyoruz. Saldırganın hukuk önünde hesap vermesi için gerekeni yapacağız. Siyaset kurumunun güvenlik içerisinde görevini yapması çok önemlidir. Bu saldırı kuşkusuz Sırrı Süreyya Önder'i anma toplantısından çıkarken gerçekleşmesi ayrı üzüntü kaynağı. Sağlık durumunun iyi olduğunu duymak sevindirdi.'