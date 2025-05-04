GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı: Böyle bir saldırı asla kabul edilemez
HaberlerGündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı: Böyle bir saldırı asla kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı: Böyle bir saldırı asla kabul edilemez

04.05.2025 - 14:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin çıkışında saldırıya uğradı. Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası CNN Türk ekranlarına bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Saldırıyı lanetliyoruz, böyle bir saldırı asla kabul edilemez' dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: BÖYLE BİR SALDIRI ASLA KABUL EDİLEMEZ

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CNN Türk ekranlarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı değerlendirdi. ''Saldırıyı lanetliyoruz, böyle bir saldırı asla kabul edilemez" dedi. Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

İLGİLİ HABER

Sırrı Süreyya Önder'in anma töreninde Özgür Özel'e yumruklu saldırı!
Sırrı Süreyya Önder'in anma töreninde Özgür Özel'e yumruklu saldırı!

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ifadelerinden öne çıkanlar şöyle;

"Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bunun üzüntüsünü yaşarken Sayın Özgür Özel'e dönül saldırı gerçekleşmesi çok üzüntü verici. Bu saldırıyı partimiz adına lanetliyoruz. Saldırganın hukuk önünde hesap vermesi için gerekeni yapacağız. Siyaset kurumunun güvenlik içerisinde görevini yapması çok önemlidir. Bu saldırı kuşkusuz Sırrı Süreyya Önder'i anma toplantısından çıkarken gerçekleşmesi ayrı üzüntü kaynağı. Sağlık durumunun iyi olduğunu duymak sevindirdi.'

Güncel Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı: Böyle bir saldırı asla kabul edilemez
#Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı: Böyle bir saldırı asla kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu
#Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu

TUSAŞ Genel Müdürü: KAAN’ı 2027’de kesin TEKNOFEST’te görürüz
#Ekonomi

TUSAŞ Genel Müdürü: KAAN’ı 2027’de kesin TEKNOFEST’te görürüz