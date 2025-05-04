Sırrı Süreyya Önder'in anma töreninde Özgür Özel'e yumruklu saldırı!

Dün hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Tören çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir saldırı düzenlendi. Saldırgan, Özgür Özel'e tokat attı. Yakın korumalar müdahale ederek şahsı uzaklaştırdı.

GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganının gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e binadan çıkışı sırasında bir kişi tokatlı saldırıda bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

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Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel’in bugün katıldığı programda darbedilmesiyle ilgili soruşturma olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir." denildi. Şüphelinin 3 suçtan sabıkasının bulunduğu ve işsiz olduğu da öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA: SALDIRGAN YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada saldırganın yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasını tamamı;

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır.

ADALET BAKANI TUNÇ: DERHAL ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ, ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTIR

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' ifadelerini kullanarak, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, hukuk devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur' dedi.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şahsın iki çocuğuna kıydığını ve 2020 yılında serbest bırakıldığını açıkladı.

PROVOKASYON SONRASI ÖMER ÇELİK, İLK AÇIKLAMAYI CNN TÜRK'E YAPTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir.' dedi.'Bu tip bir saldırıyı kendimize yapılmış sayarız' diyen CNN TÜRK canlı yayınına da bağlanan Ömer Çelik, "Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bunun üzüntüsünü yaşarken Sayın Özgür Özel'e dönük saldırı gerçekleşmesi çok üzüntü verici. Bu saldırıyı partimiz adına lanetliyoruz. Saldırganın hukuk önünde hesap vermesi için gerekeni yapacağız. Siyaset kurumunun güvenlik içerisinde görevini yapması çok önemlidir. Bu saldırı kuşkusuz Sırrı Süreyya Önder'i anma toplantısından çıkarken gerçekleşmesi ayrı üzüntü kaynağı. Sağlık durumunun iyi olduğunu duymak sevindirdi. Dediğim gibi bu saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Böyle bir günde gerçekleşmesi ayrı üzüntü kaynağı. Her ne olursa olsun böyle bir saldırı kabul edilemez. Herhangi bir siyasetçiye yapılan saldırıyı kendimize yapılmış kabul ederiz." dedi.

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İşte İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı;

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CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın;

📌2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir.

📌 Hırsızlık ve Tehdit suçunlarından kaydı vardır.

📌Müebbet Hapis Cezası alan S.T.,2020

yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır.

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