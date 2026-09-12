Otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, akşam saatlerinde İdil ilçesi Cizre-Nusaybin kara yolu Köyceğiz köyü mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole yuvarlandı.

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Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre ile İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan durumları ağır olan T.S. ve B.E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri, otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.