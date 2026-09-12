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Otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

12.09.2026 - 20:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

Otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Şırnak’ın İdil ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin, şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde İdil ilçesi Cizre-Nusaybin kara yolu Köyceğiz köyü mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole yuvarlandı.

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Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre ile İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.

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Tedaviye alınan yaralılardan durumları ağır olan T.S. ve B.E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri, otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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