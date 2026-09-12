Karadeniz'de balık bolluğu sürüyor! Palamut bedavadan biraz daha pahalı: Tanesi 50 TL

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Balık fiyatlarının diğer et ürünlerine göre oldukça uygun olduğunu belirten vatandaşlar, bu sezon özellikle palamut başta olmak üzere birçok balık türünün ucuzladığını söyledi. Vatandaşlar, fiyatların "bedavadan biraz daha pahalı" olduğunu ifade etti.