Dünyada ikinci, Türkiye’nin en büyük longozu stresten kaçıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktası oldu

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Gayet güzel bir ortam" derken, İstanbul'dan gelip longozu çok beğendiğini vurgulayan İrem Ceyda Yılmaz ise, "Ben çok sevdim, doğayla iç içe, sıcak ve samimi bir ortam. İstanbul'un kalabalığı ve trafiğinden sonra burası ilaç gibi geldi.