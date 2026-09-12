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GündemDünyada ikinci, Türkiye’nin en büyük longozu stresten kaçıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktası oldu
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Dünyada ikinci, Türkiye’nin en büyük longozu stresten kaçıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktası oldu

12.09.2026 - 19:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Dünyada ikinci, Türkiye’de ise tek parça halindeki en büyük longoz olma özelliği taşıyan Acarlar Longozu, hayatın stresinden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Longoz, geçtiğimiz yıllarda yenilenen yüzüyle doğaseverlerin, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra amatör ve profesyonel fotoğrafçıların da uğrak noktası olmaya devam ediyor.

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Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolün ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Acarlar Longozu, 24 kilometrelik alanında 200’den fazla göçmen kuş türüne, 2 bin 300 civarında bitki çeşidine, nilüferlere, göl lalelerine ve endemik bitki örtüsüne ev sahipliği yapıyor.

2Dünyada ikinci, Türkiye’nin en büyük longozu stresten kaçıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktası oldu

Doğal akvaryumu andıran yapısı ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken alan, sakin bir ortamda vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerden yoğun ilgi görerek bu sezon 130 bin kişiyi ağırladı.

3Dünyada ikinci, Türkiye’nin en büyük longozu stresten kaçıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktası oldu

"Bu sene gayet yüksek, tempolu ve yoğun çalıştık"

Bölgedeki ziyaretçi yoğunluğuna değinen Acarlar Longozu İşletme Sorumlusu Cihan Şükrü Aktaş, "Acarlar Longoz'u geçen seneye nazaran 130 bin ziyaretçiyi ağırladı.

4Dünyada ikinci, Türkiye’nin en büyük longozu stresten kaçıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktası oldu

Bu sene gayet yüksek, tempolu ve yoğun çalıştık. Bir kilometrelik bir yürüyüş yolu var, içerisinde hediyelik eşya dükkanı, restoran bölümü bulunuyor.

5Dünyada ikinci, Türkiye’nin en büyük longozu stresten kaçıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktası oldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a gençlere önem verdiği için teşekkür ediyoruz" dedi.

6Dünyada ikinci, Türkiye’nin en büyük longozu stresten kaçıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktası oldu

"İstanbul'un kalabalığından sonra burası ilaç gibi geldi"

Dinlenmek için alanı tercih ettiğini belirten Asude Kara, "Çok güzel bir yer burası, sakin. Rahatlamak için yürümeye geliyoruz arkadaşımla.

7Dünyada ikinci, Türkiye’nin en büyük longozu stresten kaçıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktası oldu

Gayet güzel bir ortam" derken, İstanbul'dan gelip longozu çok beğendiğini vurgulayan İrem Ceyda Yılmaz ise, "Ben çok sevdim, doğayla iç içe, sıcak ve samimi bir ortam. İstanbul'un kalabalığı ve trafiğinden sonra burası ilaç gibi geldi.

8Dünyada ikinci, Türkiye’nin en büyük longozu stresten kaçıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktası oldu

Arkadaşımda çok övüyordu zaten, bende gelip görmüş oldum. Kaçamak olarak mükemmel bir yer. Bir tarafta göl, bir tarafta ağaçlar, kuşların cıvıltısı. Kesinlikle gelmeliler" şeklinde konuştu.

9Dünyada ikinci, Türkiye’nin en büyük longozu stresten kaçıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktası oldu

 

 

 

10Dünyada ikinci, Türkiye’nin en büyük longozu stresten kaçıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktası oldu

 

 

 

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