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Sanal medya ünlüsü Çağla Öz gözaltına alındı

12.09.2026 - 20:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL, (DHA)

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Van'da düzenlenen düğün görüntüleri sonrası 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan eşi tutuklanan Çağla Öz Tançalan İstanbul'da gözaltına alındı.

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Sanal medya ünlüsü Çağla Öz ile yine sanal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın pazar günü Van'da düzenlenen düğününe ait görüntüler, çeşitli medya organlarında geniş yankı uyandırdı.

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Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

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MASAK raporunda ismi geçen Çağla Öz Tançalan'ın annesi N.O. İstanbul'da, Mehmet Fatih Tançalan'ın yakını M.S.T. ise dün Muradiye ilçesinde gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Çağla Öz Tançalan'ın ise bugün İstanbul'da gözaltına alındı. Çağla Öz Tançalan'ın, İstanbul'daki işlemlerin ardından Van'a getirilmesi bekleniyor.

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