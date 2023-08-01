Otomobil, kerestelere çarptı: 5 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Karasu yönünden Kocaali yönüne giden 53 AAU 025 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Güner direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, bir iş yerinin önünde bulunan üst üste dizili kerestelere çarptı.

Kazada, ön kısmı hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Güner ile yanındaki Ü.A., E.Ç., F.C. ve A.S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.