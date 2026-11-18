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Tokat Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Halil Sönmez, kentin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla her pazar farklı bölgelerde yürüyüş düzenlediklerini söyledi. Delikkaya'yı az bilinen bir yürüyüş rotası olarak niteleyen Sönmez, tünelin kalker kayaçların zamanla su ve rüzgârın etkisiyle aşınması sonucu meydana geldiğini belirtti. Sönmez, tünelin içinden geçen küçük derenin Çekerek Irmağı'nın bir kolu olduğunu kaydetti.