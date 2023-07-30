Otobüs duraklarında ‘beraber dolar kazanalım’ tuzağı! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Ankara’da bankalardan kredi alamayanları dolandırmak için otobüs duraklarına yapıştırılan ilanlardan sonra bu kez de ‘Cep telefonuyla Dolar kazanma’ ilanları ortaya çıktı. Kentin farklı noktalarındaki otobüs duraklarına yapıştırılan ilanlarda cep telefonu numarasıyla, “Cepten dolar kazanıyoruz. Haydi ara beraber kazanalım” ifadeleri yer alıyor. ‘dolar’ ve ‘beraber kazanalım’ kelimelerini büyük yazan dolandırıcılar, ilan tasarımında da cep telefonu ile dolar görselini kullanıyor.

DOLARLA CEZBEDİYORLAR

Hürriyet'ten Murat Yılmaz'ın haberine göre; Vaat için dolara geçen ve ihtiyaç sahiplerini tuzağa çeken şahıslar, Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle vatandaşları da cezbediyor. Dolandırıcıların kentte yayaların ve yolcuların yoğun olduğu otobüs duraklarına yapıştırdıkları ilanlarla vatandaşları tuzağa çekmeye çalıştıkları da dikkat çekiyor. Paraya ihtiyacı olanları dolandırmak için duraklara yapıştırılan ilanlar belediye ekiplerince sökülse de tekrar yapıştırılıyor.

BİLGİ YOK DAVET VAR

Telefonda ayrıntılı bilgi vermeyen şahıslar Ulus Sanayi Caddesi’ndeki bir iş merkezinin adresini vererek bürolarına davet etti. Telefondaki kişi ilk olarak, “Görüşme imkânınız varsa gelin Ulus’ta görüşelim Sanayi Caddesi’nin girişinde yerimiz var” dedi. “Sistemin nasıl olduğu”nu sorduğumuzda ise “Telefon üzerinden oluyor. Şimdi telefondan anlatmak olmaz gelirsen gösteririz. Akşam 7’ye kadar buradayız” yanıtını verdi.