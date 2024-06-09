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ÖSYM Başkanı'ndan YKS sonrası dezenformasyon amaçlı paylaşımlarla ilgili açıklama

8 Haziran Cumartesi günü başlayan YKS sınav maratonu sona erdi. ÖSYM Başkanı'ndan sınav sonrası paylaşım geldi.

09.06.2024 - 18:13 |
ÖSYM Başkanı'ndan YKS sonrası dezenformasyon amaçlı paylaşımlarla ilgili açıklama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy yaptığı paylaşımda, "3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarıyla tamamlanmıştır. Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." dedi.

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