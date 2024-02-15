Osmanlıların Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?

Osmanlı beyliği yaklaşık 1300'de kurulan bir devlettir. Kurulduğu zaman bölgede birçok beylik vardı ve birbirleri ile rekabet halindeydiler. Osmanlılar diğer beyliklere kıyasla daha hızlı büyümüş ve varlığını da uzun yıllar sürdürmüştür. Osmanlı devleti ilk kurulduğunda coğrafi bakımdan batıya daha yakındaydı. Bundan dolayı da doğudaki beyliklerle rekabet etmek zorunda kalmadı.

Bu durum Osmanlıların karlı çıkmasını sağladı ve birçok başarıya imza attı. Fethettiği yerlerde saygı ve hoşgörü politikası izlemesi, ahilerin desteğini alması ve iskan politikasını uygulaması da kısa sürede büyümesine yardımcı olmuştur. Ayrıca fethettiği bölgelerde herhangi bir siyasi birliğinin olmaması da diğer beyliklerden daha hızlı büyümesini sağlamıştır.

Osmanlıların Kısa Sürede Büyümesinin Sonuçları Nelerdir?

Osmanlı devleti kısa sürede büyüyerek diğer beyliklerden daha üstün olmuş ve bünyesine yeni topraklar katmıştır. Hem coğrafi olarak avantajlı olmaları hem de savaşçı yetenekleri sayesinde tüm beyliklerden daha kısa süre içinde büyümüşlerdir.

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Osmanlılar kısa süre içinde büyüdükleri için bilim ve sanat alanında çok fazla gelişim gösterememişlerdir. Daha çok yayılmacı bir politika izlemiş ve savaşçı yeteneklerini sergilemişlerdir. Yükselme döneminde Avrupa'yı örnek alma imkanı bulabilmiş ve sanatlarından da ilham alabilmiştir. Osmanlıların kısa sürede büyümesi daha büyük devletler ile savaşmasına da sebep olmuştur.

Osmanoğulları Ailesinin Özellikleri

Osmanlı devletinin kısa sürede büyümesindeki bir neden de yönetimde yer alan ve söz sahibi olan herkesin bilgin ve aynı zamanda savaşçı özelliklere sahip olmasıdır. Osmanlı devleti savaş konusunda bilgili ve ayrıca yetenekli kimseler tarafından yönetildiği için bu durum onların yükselişini hızlandırmıştır.

Doğudaki diğer beylikler ile savaşmak yerine batıya ilerlemiş olmaları da savaş politikasında ne kadar ileri görüşlü olduklarını gösterir. Doğudaki beylikler yerine batıdaki beylikler ile savaşmak da savaş bilgileri ve savaşçı yetenekleri sayesinde mümkün olmuştur.

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Osmanlı Devlet Teşkilatı

Osmanlı devletinin hızlı ilerleyişindeki bir diğer etken de ahi teşkilatının desteğini almış olmalarıdır. Ahi teşkilatı o dönemdeki büyük güç ve ün sahibi teşkilattır. Uç noktalarda batıya doğru yönelmeleri, cihat ve gaza anlayışı ile savaşmaları ahi teşkilatının kendilerine destek vermesini sağlamıştır. Ahi teşkilatı birçok fethin de gerçekleşmesinde büyük bir role sahip olmuştur.

Osmanlı devletinin yönetimine ve dinine bağlı askerlere sahip olmasına yardımcı olmuşlardır. Fethedilen yerlerde ya da fethedilmek istenen bölgelerde bazı İslam ve Osmanlı yanlısı eylemler de gerçekleştirmişlerdir.

Kitleleri etkileyebilecek güce sahip olan ahi teşkilatı coğrafyasındaki birlik ve beraberliğin sağlanmasında da etkili olmuşlardır. Daha yakından ilişkiler kurulması için Osmanlı devleti yönetimindeki kişiler ile ahi teşkilatındaki kişiler arasında evlilikler de gerçekleştirilmiştir.