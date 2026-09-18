Osmaniye'de vahşet: 6 aylık hamile Didar Filiz, eşi ve akrabaları tarafından dövülerek katledildi!
18.09.2026 - 16:37Güncellenme Tarihi:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 24 yaşındaki K.F.'nin 3 akrabasıyla birlikte vahşice dövdüğü 6 aylık hamile eşi Didar Filiz (20), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından katil zanlısı koca ile 3 akrabası gözaltına alındı.
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde K.F.’nin (24) 3 akrabasıyla birlikte dövdüğü 6 aylık hamile eşi Didar Filiz (20), yaşamını yitirdi. K.F. ile 3 akrabası gözaltına alındı.
Olay, Yeşiltepe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. 2 çocuk annesi Didar Filiz ile eşi K.F. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. K.F. ile 3 akrabası, 6 aylık hamile Didar Filiz’i feci şekilde dövdü. Diğer akrabaları araya girerken, yaralanan Didar Filiz, Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başına da ağır darbeler alan Didar Filiz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili olarak K.F. ile 3 akrabası cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.