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Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem

02.11.2026 - 22:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.58’de merkez üssü Osmaniye’nin Sumbas ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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