Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.58’de merkez üssü Osmaniye’nin Sumbas ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.