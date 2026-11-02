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10 dakikalık yağmur kentte sokakları dereye çevirdi

02.11.2026 - 22:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

10 dakikalık yağmur kentte sokakları dereye çevirdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.

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Tekirdağ'da yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağışta cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan ve o sırada dışarıda bulunan vatandaşlar ıslanmamak için çevredeki iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı. Kısa sürede etkisini gösteren sağanak Süleymanpaşa'da ilginç görüntüler oluştururken, yağmur sularının sokaklardan aktığı anlar kameralara yansıdı.

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