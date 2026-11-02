10 dakikalık yağmur kentte sokakları dereye çevirdi

Tekirdağ'da yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağışta cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan ve o sırada dışarıda bulunan vatandaşlar ıslanmamak için çevredeki iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı. Kısa sürede etkisini gösteren sağanak Süleymanpaşa'da ilginç görüntüler oluştururken, yağmur sularının sokaklardan aktığı anlar kameralara yansıdı.