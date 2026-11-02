Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
02.11.2026 - 23:40Güncellenme Tarihi:
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı 82 yaşındaki Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Acı haberi duyuran Zorlu Holding yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu’yu bugün, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.