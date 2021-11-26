Osman Kavala'nÄ±n tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar verildi

BirleÅŸtirilen 52 sanÄ±klÄ± davanÄ±n Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruÅŸma gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. SanÄ±k ve avukat sayÄ±sÄ±nÄ±n fazlalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle duruÅŸma, Â 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nÃ¼n bÃ¼yÃ¼k duruÅŸma salonunda yapÄ±ldÄ±. DuruÅŸmaya AyÅŸe MÃ¼cella YapÄ±cÄ±, Can Atalay, Tayfun Kahraman'Ä±n da arasÄ±nda bulunduÄŸu bazÄ± tutuksuz sanÄ±klar katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmada Almanya, Fransa, BelÃ§ika Danimarka, Ä°sveÃ§, Ä°sviÃ§re, Ã‡ekya, Ä°talya konsolosluk yetkilileri ile STK yetkilileri ile TÄ°P Genel BaÅŸkanÄ± Erkan BaÅŸ, TÄ°P Milletvekili Ahmet ÅžÄ±k, CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu ile Osman Kavala'nÄ±n eÅŸi AyÅŸe BuÄŸra da hazÄ±r bulundu. DavanÄ±n tek tutuklu sanÄ±ÄŸÄ± Osman Kavala ise duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±.

BAZI SANIKLAR SAVUNMASINI YAPTI

DuruÅŸmada sÃ¶z verilen sanÄ±klarÄ±ndan Ayhan GÃ¼ner, "Biz evimizde oturuyorduk. Polis bizi aradÄ± 'Etiler Karakolu'na gelir misiniz' dediler. 'Bize yardÄ±mcÄ± olun, koordinasyon saÄŸlayÄ±n' dediler. YollarÄ± aÃ§tÄ±k, insanlarÄ± sakinleÅŸtirdik. BeÅŸiktaÅŸ'ta bir tane insan Ã¶lmedi. Polisler boynumuza sarÄ±ldÄ±lar, teÅŸekkÃ¼r ettiler. Åžimdi de buradayÄ±z. 10-20 gÃ¼n boyunca emniyet ile irtibat halindeydik. Evimizin Ã¶nÃ¼ndeki fotoÄŸrafÄ± koymuÅŸlar. Åžimdi de davalarÄ±mÄ±zÄ± birleÅŸtirdiler, Osman Kavala'ya da yazÄ±k" diye konuÅŸtu. GÃ¼ner'in avukatÄ± ise "Ã‡arÅŸÄ±'daki insanlara emniyet ortalÄ±ÄŸÄ± sakinleÅŸtirdikleri gerekÃ§esiyle plaket verdi. Emniyet mÃ¼dÃ¼rlerinin de bu dosyada olmasÄ± lazÄ±m o zaman. Plaket vermiÅŸler" demesi salonda gÃ¼lÃ¼ÅŸmelere neden oldu. SanÄ±k Halil Ä°brahim Erol ise "Fazla konuÅŸmaya gerek yok. Neden oraya gittiÄŸimiz belli. Galatasaray taraftarÄ±yla kavga etmeye gittik. Birden kendimizi olaylarÄ±n iÃ§inde bulduk. Ä°lk bizi tutuklayan hakim, savcÄ± iÃ§eride. GÃ¶zaltÄ±na alan polisler iÃ§eride. Osman Kavala ile ne ilgimiz var anlamadÄ±m" diye konuÅŸtu. SanÄ±k HÃ¼seyin Fidan da savunmasÄ±nda, "Åžu an Ã¼stÃ¼me atÄ±lÄ± suÃ§lamayÄ± bilmediÄŸim iÃ§in nasÄ±l savunma yapacaÄŸÄ±mÄ± bilmiyorum" dedi. DuruÅŸmada sÃ¶z alan SanÄ±k Cem YakÄ±ÅŸkan'Ä±n avukatÄ± Ersan Åžen, mahkemenin bozma kararÄ±na direnebileceÄŸini belirterek "Ã‡arÅŸÄ± Taraftar grubunun mensubu Cem YakÄ±ÅŸkan yÃ¶nÃ¼nden dosyanÄ±n ayrÄ±lmasÄ± talebimiz devam etmektedir. Cem YakÄ±ÅŸkan'Ä±n Taksim Gezi DayanÄ±ÅŸmasÄ± ve Osman Kavala ile hiÃ§bir irtibatÄ± bulunmamaktadÄ±r. Savunma yapabileceÄŸimiz bir iddia yoktur. SanÄ±ÄŸÄ±n neden bu dosyada olduÄŸunu anlamlandÄ±rmamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ä°ddianameye baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden de suÃ§lanÄ±yor. Bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n adÄ± belli deÄŸil. Kendisi BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± olduÄŸunu ve Ã‡arÅŸÄ± grubunun kurucusu olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Burada spor ile ilgili bir dosya yÃ¼rÃ¼tmÃ¼yoruz" dedi.

KAVALA'NIN AVUKATI: "MASUMÄ°YET KARÄ°NESÄ° AÃ‡IKÃ‡A Ä°HLAL EDÄ°LDÄ°"

Osman Kavala'nÄ±n avukatlarÄ±ndan Deniz AytÃ¶re mÃ¼vekkilinin duruÅŸmalara katÄ±lmama hakkÄ±nÄ± desteklediklerini, mÃ¼vekkilinin masumiyet karinesinin aÃ§Ä±kÃ§a ihlal edildiÄŸini savundu.Â

17 OCAK'A ERTELENDÄ°

Mahkeme heyeti, oy Ã§okluÄŸuyla sanÄ±k Osman Kavala'nÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. Ãœye hakimlerden biri ise Kavala'nÄ±n tahliye edilmesi yÃ¶nÃ¼nde muhalefet ÅŸerhi koydu. Muhalefet ÅŸerhinde, "sanÄ±ÄŸÄ±n savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ±, delillerin toplanmÄ±ÅŸ olmasÄ±, dosya kapsamÄ±, delil durumu, bu aÅŸamadan sonra sanÄ±ÄŸÄ±n delil karartma durumunun olmamasÄ±, tutukluluÄŸun bir tedbir oluÅŸu, sanÄ±ÄŸÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ olmayan tutukluluÄŸunun devamÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§oÄŸunluÄŸun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±lmayarak sanÄ±ÄŸÄ±n adli kontrol tedbiri ile tahliyesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ve kanaatindeyim" dedi. DuruÅŸma 17 Ocak 2022'ye ertelendi.Â

DAVANIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°

Gezi ParkÄ± eylemlerine iliÅŸkin aralarÄ±nda iÅŸ adamÄ± Osman Kavala, gazeteci Can DÃ¼ndar, AyÅŸe MÃ¼cella YapÄ±cÄ± ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nÄ±n da bulunduÄŸu 17 sanÄ±ÄŸÄ±n "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§undan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, 18 Åžubat 2020'de karara baÄŸlandÄ±. Osman Kavala'nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 9 sanÄ±ÄŸÄ±n beraatine, firari sanÄ±klar ise dosyalarÄ±nÄ±n ayrÄ±lmasÄ±na karar verildi.

SavcÄ±lÄ±k kararÄ± istinafa taÅŸÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi 22 Ocak 2021'de Osman Kavala'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 9 sanÄ±ÄŸÄ±n beraat kararÄ±nÄ± bozdu. Bozma kararÄ±yla birlikte Ä°stanbul 30. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi 28 Nisan 2021'de firari sanÄ±klar Can DÃ¼ndar, Mehmet Ali Alabora, AyÅŸe PÄ±nar Alabora, GÃ¶kÃ§e TÃ¼ylÃ¼oÄŸlu, Handan Meltem ArÄ±kan, Hanzade Hikmet GermiyanoÄŸlu ve Ä°nanÃ§ EkmekÃ§i'nin dosyanÄ±n da 9 sanÄ±klÄ± ana davayla birleÅŸtirilmesine karar verdi.

Ã–te yandan Osman Kavala ve hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan eski CIA danÄ±ÅŸmanÄ± Henri Barkey'in FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin "Anayasa'yÄ± ihlal" ve "Devletin gizli kalmasÄ± gereken bilgileri, siyasal veya askerÃ® casusluk maksadÄ±yla temin etme" suÃ§larÄ±ndan Ä°stanbul 36. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±landÄ±klarÄ± dava da Gezi ParkÄ± ana davasÄ±yla birleÅŸtirildi.

Gezi ParkÄ± olaylarÄ±na iliÅŸkin BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n taraftar grubu Ã‡arÅŸÄ± Ã¼yelerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 35 sanÄ±ÄŸa, Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Mahkemesi'nce "Darbeye teÅŸebbÃ¼s" ve "Ä°zinsiz gÃ¶steri" suÃ§lamasÄ±ndan verilen beraat kararÄ± da YargÄ±tay tarafÄ±ndan bozuldu. Bozma kararÄ±nda davanÄ±n Ä°stanbul 30. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki aralarÄ±nda Osman Kavala'nÄ±n da bulunduÄŸu Gezi ParkÄ± ana davasÄ±yla hukuki ve fiili irtibatÄ± bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle birleÅŸtirilmesi yoluna gidilmesine hÃ¼kmedildi. Bu karar uyarÄ±nca Ä°stanbul 30. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi birleÅŸtirme iÃ§in Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nden muvafakat istedi. 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin muvafakat vermesi Ã¼zerine davalarÄ±n 30 Temmuz 2021'de birleÅŸtirilmesine karar verildi. BirleÅŸme kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 52 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ilk duruÅŸma, 8 Ekim 2021'de gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Â