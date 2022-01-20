Osman Kavala ile ilgili son dakika gelişmesi!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki kararı uygulanmadığı için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatmıştı.

Türkiye'den konuyla ilgili görüş istenmiş ve 19 Ocak'a kadar yanıt verilmesi talep edilmişti. Ankara'nın yanıtı dün gece Avrupa Konseyi'ne gönderildi.

"KAVALA BAŞKA SUÇLARDAN TUTUKLU"

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yazıda, "Türkiye AİHM'nin verdiği ihlal kararını Kavala'yı serbest bırakarak tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırmıştır ancak Kavala başka suçlardan tutukludur" denildi.