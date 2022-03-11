GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemOnur Anıtı’na saldıran kuzenlere 9'ar yıla kadar hapis istemi
HaberlerGündem Haberleri Onur Anıtı’na saldıran kuzenlere 9'ar yıla kadar hapis istemi
ABONE OL

Onur Anıtı’na saldıran kuzenlere 9'ar yıla kadar hapis istemi

Samsun'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na saldırı gerçekleştiren kuzenler Celal Rahman Fidan (39) ile Batuhan Fidan (25) hakkında, 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

11.03.2022 - 13:53 | | Tayfur KARA- Mustafa İNAN/ SAMSUN, (DHA)
Onur Anıtı’na saldıran kuzenlere 9'ar yıla kadar hapis istemi

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na 3 Şubat günü ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi bırakıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Polis, 13 ayrı suçtan toplam 38 dosyaları bulunan kuzenler Celal Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

4 GÜN SAYGI NÖBETİ

Olayın ardından binlerce kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi 'anıta saygı' nöbeti başlattı. Anıt çevresinde belediyelerce kurulan çadırlarda gece gündüz nöbet tutan kalabalıklar, 4 gün boyunca İstiklal, İzmir ve Onuncu Yıl marşlarını söyleyerek saldırıyı kınadı. Saldırıya tepki için bir araya gelen belediye ve siyasi partilerin il başkanları da ortak açıklama yaptı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 kuzen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kuzenler hakkında 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 

Sanıklardan Batuhan Fidan, iddianamede yer alan ifadesine göre, herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olmadığını ve eylemi gerçekleştirmek için herhangi bir terör örgütünden talimat almadığını öne sürdü. Fidan, "Bu eylemi gerçekleştirmek için kimseden talimat almadım. Olay günü ben alkol aldıktan sonra Celali Rahman Fidan ile buluştuk, 'Gönlümü rahatlatacağım, anıtı arabaya takıp çekip yıkasım var' diyerek iş yerinin önündeki çelik halat ve urgan ipleri araca koydu. Atatürk Anıtı’nın yanına geldiğimde birlikte araçtan indik. Anıta çıkmak istedi, çıkamadı. Benden yardım istedi. Ben de ellerimi birleştirerek anıta çıkmasına yardım ettim" dedi.

Unkapanı köprüsü trafiğe kapatıldı!
İlgili Haber
Unkapanı köprüsü trafiğe kapatıldı!
Evde sağlık raporu uygulaması ülke genelinde yaygınlaşıyor
İlgili Haber
Evde sağlık raporu uygulaması ülke genelinde yaygınlaşıyor
Mehmetçik, eksi 40 derecede hudut güvenliği için görevde! MSB paylaştı
İlgili Haber
Mehmetçik, eksi 40 derecede hudut güvenliği için görevde! MSB paylaştı
Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine silahlı saldırı düzenledi
İlgili Haber
Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine silahlı saldırı düzenledi

GÜNCEL HABERLER

Harkov’daki Rus saldırıları büyük yıkıma yol açtı

Harkov’daki Rus saldırıları büyük yıkıma yol açtı

Ukrayna’da cepheye gidecek sivillere askeri eğitim veriliyor

Ukrayna’da cepheye gidecek sivillere askeri eğitim veriliyor

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Askerlerimizden daha çok siviller öldü

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Askerlerimizden daha çok siviller öldü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Harkov’daki Rus saldırıları büyük yıkıma yol açtı

Harkov’daki Rus saldırıları büyük yıkıma yol açtı

Sıradaki Haber
Balık fiyatlarına yansıdı, yüzde 50 arttı! Son 1 ayda yaşandı

Balık fiyatlarına yansıdı, yüzde 50 arttı! Son 1 ayda yaşandı

Sıradaki Haber
Onur Anıtı’na saldıran kuzenlere 9'ar yıla kadar hapis istemi

Onur Anıtı’na saldıran kuzenlere 9'ar yıla kadar hapis istemi

Sıradaki Haber
Emeklilik iptal ediliyor! Emekli maaşları kesiliyor! Paralar faiziyle geri alınıyor

Emeklilik iptal ediliyor! Emekli maaşları kesiliyor! Paralar faiziyle geri alınıyor

Sıradaki Haber