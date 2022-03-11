SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, 15 Åžubat'ta Twitter'daki hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 'Uzaktan SaÄŸlÄ±k Hizmeti' projesi kapsamÄ±nda, yataÄŸa baÄŸÄ±mlÄ± hastalarÄ±n saÄŸlÄ±k kurulu raporlarÄ±nÄ±n artÄ±k evlerinde dÃ¼zenleneceÄŸini; pilot uygulamanÄ±n Bilecik, Sinop, Tunceli'de baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kÄ±sa sÃ¼rede Ã¼lke geneline yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmayÄ± hedeflediklerini belirtti.

SÃ¶z konusu uygulama, 3 pilot ilin ardÄ±ndan diÄŸer illerde de yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Bu kapsamda Bolu'nun YeniÃ§aÄŸa ilÃ§esinde evinden Ã§Ä±kamayan Åžerife GÃ¶lge ile Ä°zzet Baysal Devlet Hastanesi SaÄŸlÄ±k Kurulu arasÄ±nda uzaktan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirildi. Eve giden saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n desteÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± hasta deÄŸerlendirilerek 'Durum Bildirir Formu' dÃ¼zenlendi.

Åžerife GÃ¶lge, uygulama sayesinde evden Ã§Ä±kmak zorunda kalmadan saÄŸlÄ±k kurulu raporu aldÄ±. Åžerife GÃ¶lge'nin yakÄ±nlarÄ±, aldÄ±klarÄ± Ã§evrim iÃ§iÂ hizmet sayesinde hem hastanÄ±n hem de kendilerinin yorulmadan, sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekmeden rapor iÅŸlemlerinin kolayca Ã§Ã¶zÃ¼mlenmesinden duyduklarÄ± memnuniyeti dile getirdi. AyrÄ±caÂ DÃ¼zce'de de yine uzaktan gÃ¶rÃ¼ÅŸme yÃ¶ntemiyle evinden Ã§Ä±kamayan yataÄŸa baÄŸÄ±mlÄ±Â hastanÄ±n saÄŸlÄ±k kurulu raporu iÅŸlemleri gerÃ§ekleÅŸtirildi.