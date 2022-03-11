ArkadaÅŸlÄ±k teklifini kabul etmeyen kÄ±zÄ±n sevgilisine silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi

Okan G., 5 ay Ã¶nce motosiklet tamir atÃ¶lyesinde Ã§alÄ±ÅŸan Ã‡aÄŸatay K.'nin kÄ±z arkadaÅŸÄ±na arkadaÅŸlÄ±k teklif etti. Okan G., teklifini kabul etmeyen kÄ±zÄ± darbetti. Okan G., Ã¶nceki gÃ¼n de bu nedenle husumet beslediÄŸi Ã‡aÄŸatay K.'ye, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± motosiklet tamir dÃ¼kkanÄ±nda saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.

Okan G., arkadaÅŸlarÄ± Muhammed K., Muhammed G. ve EyÃ¼p B. ile plakasÄ±z otomobille iÅŸ yerine geldi. Ã–nde yan koltukta oturan Muhammet K., camdan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± pompalÄ± tÃ¼fekle dÃ¼kkanÄ±n Ã¶nÃ¼nde duran Ã‡aÄŸatay K.'ye ateÅŸ etti. Ã‡aÄŸatay K., yara almadan kurtulurken, ÅŸÃ¼pheliler kaÃ§tÄ±.

SaldÄ±rÄ± anÄ± ve Ã§evrede yaÅŸanan panik anlarÄ±, gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Muhammet K.'nin aracÄ±n camÄ±ndan pompalÄ± ile ateÅŸ etmesi, bu sÄ±rada iÅŸ yerinin Ã¶nÃ¼nden geÃ§enlerin panikle etrafa kaÃ§malarÄ± ve bir kiÅŸinin de atÃ¶lyenin Ã¶nÃ¼nde duran motosikletlerin arkasÄ±na saklandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼de ÅŸÃ¼phelilerin kaÃ§masÄ± da yer aldÄ±.

Ã‡aÄŸatay K.'nin ÅŸikayeti Ã¼zerine gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri inceleyen Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžubesi Gasp BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, kaÃ§an 4 ÅŸÃ¼pheliyi Ã‡ankaya'da saklandÄ±klarÄ± evde yakalayarak, gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. ÅžÃ¼phelilerin emniyette iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.Â