Önce ücretsiz kursa katıldı, sonra hibe desteği aldı! 3 çocuk annesi kadın şimdi kendi işinin patronu

Mersin'de belediyeye ait MERCEK kurslarında eğitim alarak hayalini gerçeğe dönüştüren Funda Sayoğlu, Giyim Üretim Teknolojileri Kursunu başarıyla tamamlayıp, dikimevini kurdu. Hibe desteğiyle kendi işini kuran Sayoğlu, diğer kadınlara ilham oluyor.

HAYATINI DEĞİŞTİRECEK BİR ADIM ATTI

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı MERCEK'teki ‘Giyim Üretim Teknolojileri Kursu'na katılan kursiyerlerden Funda Sayoğlu'da hayatını değiştirecek bir adım attı ve kendi dikimevini kurdu.

3 ÇOCUK ANNESİ KADININ BAŞARI HİKAYESİ

MERCEK yetkililerinin kendisini bir hibe programına yönlendirmesiyle sadece yeni bir beceri edinmekle kalmayıp, aynı zamanda girişimcilik hayalini de gerçeğe dönüştüren Sayoğlu, aldığı hibe sayesinde dikimevinin ekipmanlarını almayı başardı. 3 çocuk annesi 41 yaşındaki Sayoğlu'nun hikayesi kendi işini kurmak isteyen kadınlara ilham oluyor.

'HİÇ HESAPTA YOKKEN KENDİ İŞYERİMİ AÇTIM'

Funda Sayoğlu katıldığı kursu sosyal medyada gördüğünü ve çok heyecanlandığını anlatarak şöyle devam etti:

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"Kursa gittim ve hibe programından yararlandım, makinalar aldım. Hiç hesapta yokken, bu işyerini açtım. Şimdi çalışıyor ve kendi paramı kazanıyorum, çok mutluyum. Bu sektörde makinalar, kumaşlar çok pahalı. Hibe programı olmasaydı, ben cesaret edemezdim. Çünkü gerçekten çok maliyetli. Hibe programı sayesinde 4 tane makinamı, ütümü, ütü masamı ve birçok ufak tefek malzeme aldım. Bunun bana çok fazla artısı oldu" dedi.

Sayoğlu, daha önce temel bilgileri bildiğini, fakat daha profesyonel hale gelmek için kursa katıldığını söyleyerek, "Hiçbir şey yapmadan evimde oturuyorken, birkaç ay sonra böyle bir şey yapmak gerçekten çok kıymetli." diye konuştu.

'KENDİ PARAMI KAZANACAĞIMI HAYAL BİLE EDECEMEZDİM'

Bir hayal kurduğunu ve hayalinin peşinden gittiğini anlatan Sayoğlu, "Ben bir dükkan açacağımı, kendi paramı kazanacağımı ve bu şekilde sosyalleşeceğimi gerçekten hayal bile etmiyordum. Hayallerimin ötesinde bir şey yaşıyorum. Bu kurs sayesinde hem meslek edindim hem de kendi işimi kurmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kendi atölyem oldu, kendi işim oldu ve kendi paramı kazanıyorum." ifadelerine yer verdi.