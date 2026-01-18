Önce önündeki araca sonra bariyere çarptı! İstanbul'da motosikletli ölüm!

Haberin Devamı

Kaza, saat 20.30 sıralarında D-100 Karayolu Şişli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 34 NYK 765 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu S.K. yönetimindeki 07 BEJ 893 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede, çarpma sırasında sürücünün kaskının kafasından çıktığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Topkapı yönünde 2 şerit trafiğe kapatılırken, bölgede yoğun trafik oluştu. Polis ekipleri, hafif ticari araç sürücüsü S.K.'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. S.B.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan ve kullanılamaz hale gelen motosiklet, çekici ile kaldırıldı. Yol, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.