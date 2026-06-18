Yıkım sırasında yanındaki binalar hasar gördü 2 bina tahliye edildi

Haberin Devamı

Harmantepe Mahallesi Tan Sokak’ta bulunan bir binada kentsel dönüşüm kararı sonrası yıkım çalışmaları başladı. Ancak çevredekilerin iddiasına göre, yıkım sırasında herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığı için, yıkılan bina bitişikte bulunan diğer iki binaya hasar verdi. Binaları hasar görenler evlerini boşalttı. Yıkım yapan firmaya tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

İLGİLİ HABER Oltu cağ kebabı için yeni dönem! Zorunluluk geldi

Haberin Devamı

'DEPREM OLUYOR GİBİ SALLANTI OLUYOR HERKES BİNAYI BOŞALTTI'

Yıkım sırasında oturduğu bina hasar gören Akın Şahin, “Bizim yanımızdaki üç tane bina, kentsel dönüşüm kapsamında bir firma ile anlaşmışlar. Ben bunu duyunca bizim binanın da riskli olduğunu ki eski bina, riskli olduğunu, zaten bayır aşağı duruyor. Riskli olduğunu belediyeye söyledim. Belediyeden bana ‘Gerekirse elle yıkarlar ama sizin binaya zarar vermezler, merak etmeyin’ diye cevap aldım. Yıkım bugün başladı, binadan beni aradılar deprem oluyor diye binadan indik diyorlar.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER Traktörden düşen saman balyalarının altında kalan kişi yaralandı

Hiç elle yıkım falan olmamış, direkt dozer ile girmişler. Bizim ikinci kattaki komşunun evine girmişler, arkada bir komşu var ona da çatıdan içeri malzemelerle girmişler. İki binada da zarar var. Zaten yola iyice girmişler, yolda güvenlik önlemi yok. Ben geldiğimde bu çitler de yoktu sonra basının geleceğini öğrenince çitleri kurdular. Arka tarafta hala açık yerler var. Belediyeden gerekli önlemlerin şimdiye kadar alınmamış bari bundan sonra alınmasını istiyorum ki, iki, üç kere de doğal gazımızı bizden habersiz kestiler. Sonra İGDAŞ geldi, kutuyu ayırdı. Bu saat olmuş hala hiçbir yetkili yok. Yan binanın çatıdan içeriye doğru hasar var. Bizim binaya da ikinci kattan yatak odasından girmişler, pencere gibi açıklık olmuş. Hiçbir tedbir yok. Binayı boşalttık, gündüzden beri kimse yok. Evde deprem oluyor gibi sallantı oluyor herkes binayı boşalttı" şeklinde konuştu.