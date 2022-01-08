GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemOmicron varyantı ile ilgili kritik uyarı! Hastalığa yakalandıktan sonra...
HaberlerGündem Haberleri Omicron varyantı ile ilgili kritik uyarı! Hastalığa yakalandıktan sonra...
ABONE OL

Omicron varyantı ile ilgili kritik uyarı! Hastalığa yakalandıktan sonra...

Son dakika haberi... Koronavirüs ile ilgili kritik uyarı! Omicron varyantıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un yeni varyantına yakalanan çoğu kişinin, hastalık sürecini hafif atlattığını belirtti.

08.01.2022 - 16:54 |
Omicron varyantı ile ilgili kritik uyarı! Hastalığa yakalandıktan sonra...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "Yeni varyanta bağlı Kovid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun" ifadelerine yer verdi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 63 BİN 214 OLDU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 406 bin 796 testte 63 bin 214 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 197 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,94, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,53 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 67 bin 961, 2'nci dozda 51 milyon 847 bin 785 ve 3'üncü dozda 21 milyon 148 bin 569 olmak üzere toplam 135 milyon 618 bin 50 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'ELİMİZDE YETERLİ VERİ YOK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. Hastalığı hafif geçiririm düşüncesiyle tedbirleri asla ihmal etmeyin" dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    Omicron varyantı ile ilgili kritik uyarı! Hastalığa yakalandıktan sonra...

    Omicron varyantı ile ilgili kritik uyarı! Hastalığa yakalandıktan sonra...

    Sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ile Yeşim Aydın hakkında flaş gelişme!

    Sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ile Yeşim Aydın hakkında flaş gelişme!

    Yasa dışı tütün ekonomiye darbe vuruyor

    Yasa dışı tütün ekonomiye darbe vuruyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Omicron varyantı ile ilgili kritik uyarı! Hastalığa yakalandıktan sonra...

    Omicron varyantı ile ilgili kritik uyarı! Hastalığa yakalandıktan sonra...

    Sıradaki Haber
    Yasa dışı tütün ekonomiye darbe vuruyor

    Yasa dışı tütün ekonomiye darbe vuruyor

    Sıradaki Haber
    Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı mı?

    Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı mı?

    Sıradaki Haber
    ABD'nin ilk Türk Belediye Başkanı Tayfun Selen göreve başladı! Dikkat çeken Kur'an-ı Kerim detayı...

    ABD'nin ilk Türk Belediye Başkanı Tayfun Selen göreve başladı! Dikkat çeken Kur'an-ı Kerim detayı...

    Sıradaki Haber