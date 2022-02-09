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Omicron varyantı ile ilgili dikkat çeken uyarı! Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Omicron dalgasına erken yakalanan kentlerde vaka sayılarının düşmeye başladığını görüyoruz. Böyle olacak, yani bazı illerde pik tamamlanıp düşmeye devam ederken, bazı illerde de yükselme eğilimi devam edecek. Dünyada da baktığımızda bazı erken yakalanan ülkelerde pikin azalmaya başladığını görüyoruz" dedi.

09.02.2022 - 09:54 | | Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)
Omicron varyantı ile ilgili dikkat çeken uyarı! Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, büyük kentlerden yayılan vakaların Anadolu şehirlerinde arttığını söyleyerek, "İzmir'de, Ankara'da, vakalar halen yüksek görünüyor ve dikkat ederseniz artık İstanbul'dan Anadolu'ya vakaların ulaştığını, Anadolu kentlerinde vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Daha önce düşük seyreden illerde vaka sayıları artmaya başladı. Bu da muhtemelen okul sömestir tatilinin etkisi diyebiliriz. Çünkü sömestir tatiliyle birlikte büyük kentlerden Anadolu'ya, küçük kentlere bir insan hareketliliği oluyor. Okulların kapanmasıyla birlikte aileler kendi memleketlerini, yakınlarını, ailelerini ziyaret ediyorlar" diye konuştu.

Omicron varyantı ile ilgili dikkat çeken uyarı Bilim Kurulu üyesi duyurdu

'PİKİN AZALMAYA BAŞLADIĞI GÖRÜLÜYOR'

Buluşmalar ve bir araya gelmelerle bulaşın taşındığını söyleyen Prof. Dr. Özlü, "Virüs böyle taşınıyor. Bunun etkisini gördük ve göreceğiz. Vakaların artışının Anadolu'da biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Omicron dalgasına erken yakalanan kentlerde vaka sayılarının düşmeye başladığını görüyoruz. Böyle olacak yani bazı illerde pik tamamlanıp düşmeye devam ederken bazı illerde de yükselme eğilimi devam edecek. Dünyada da baktığımızda bazı erken yakalanan ülkelerde pikin azalmaya başladığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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