İnşaat maliyetlerini yüzde 30 düşürüyor yapıyı da hafifletiyor

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Arslan, yaklaşık 100 standın bulunduğunu belirterek, "Bu, gerçekten Türkiye adına çok sevindirici. Türkiye, Avrupa ve Asya'nın buluşma noktası. Bu kadar büyük katılım çok ciddi bir iş hacmi oluşturacaktır. Dünyadaki tüm profesyoneller, teknoloji üreten firmaların kendilerini ifade etmesi ve bilgi paylaşımı yapması için önemli bir konferans." diye konuştu.